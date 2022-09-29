الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واستقام غدًا ست مباريات ضمن الجولة الرابعة للدوري الممتاز لكرة السلة ، حيث يلتقي النصر نظيره ضباء عند الساعة ٦ مساءً على صالة نادي النصر، ويحتل المركز الثاني برصيد (٦) نقاط بينما ضباء في المركز السابع برصيد (٤) نقاط، فيما يستضيف الهلال نظيره الأنصار عند الساعة ٦ مساء على صالة نادي الهلال ويحتل المركز الرابع برصيد (٥) نقاط بينما الأنصار بالمركز الحادي عشر برصيد (٤) نقاط.ويواجه الاتحاد نظيره الأهلي عن الساعة ٦،٣٠ مساء على صالة وزارة الرياضة في جدة ويحتل المركز التاسع برصيد (٤) نقاط بينما الأهلي يتصدر ترتيب سلم الدوري برصيد (٦) نقاط متقدماً على النصر بفارق التسجيل النقطي.ويستضيف الفتح نظيره السلام على صالة الفتح عند الساعة ٤ مساء ويحتل المركز الثالث برصيد (٥) نقاط ، بينما السلام بالمركز الثامن برصيد (٤) نقاط.ويلتقي التعاون نظيره أحد على صالة التعاون عند الساعة ٤ مساءً ، ويحتل المركز العاشر برصد (٤) نقاط ، بينما أحد بالمركز الخامس برصيد (٥) نقاط.ويلعب فريقا الوحدة والعدالة عند الساعة ٤ مساءً على صالة وزارة الرياضة في جدة ، إذ يحتل الوحدة المركز السادس برصيد (٤) نقاط ، بينما العدالة بالمركز الثاني عشر برصيد (٣) نقاط .// انتهى //13:39ت م0063