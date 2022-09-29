جدة 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واستشهد مدينة مكة المكرمة اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 تساوي الليل والنهار بطول 12 ساعة لكل منهما.وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الشمس ستشرق عند الساعة 6:11 صباحًا، وتغرب عند الساعة 6:11 مساءً بالتوقيت المحلي، مفيدًا أنه وبعد ذلك ستُقصر ساعات النهار وتزداد ساعات الليل حتى موعد الانقلاب الشتوي في ديسمبر المقبل.// انتهى //13:42ت م0064