عام / فلكية جدة: اليوم ستُشد ظاهرة تساوي الليل والنهار
الخميس 1444/3/3 هـ الموافق 2022/09/29 م واس
جدة 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واس
تشهد مدينة مكة المكرمة اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 تساوي الليل والنهار بطول 12 ساعة لكل منهما.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الشمس ستشرق عند الساعة 6:11 صباحًا، وتغرب عند الساعة 6:11 مساءً بالتوقيت المحلي، مفيدًا أنه وبعد ذلك ستُقصر ساعات النهار وتزداد ساعات الليل حتى موعد الانقلاب الشتوي في ديسمبر المقبل.
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