الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسدشّنت رابطة الهواة لكرة القدم، الرابطة الفرعية بحفر الباطن التي يرأسها جابر الظفيري بعد فوزه في الانتخابات لسنتين قادمة، وضمت عضوية الرابطة فالح العنزي وعلى الظفيري وعايد الحريجي ومصلح نزال وعبدالله مسلم، وتضم الرابطة الفرعية 35 فريقاً.كما دشّنت رابطة الهواة مكتب تهامة (شمال عسير) برئاسة خالد آل شفقان ومكتب تهامة (غرب عسير) برئاسة يحيى آل نحيلة، ويبلغ عدد الفرق في المكتبين 35 فريقاً تابعاً للرابطة الفرعية في عسير.من جهته أوضح رئيس رابطة الهواة لكرة القدم عادل الفقي ، أن الرابطة حققت أحد أهم مستهدفاتها لعام 2022 وهو إنشاء 3 روابط فرعية بعد تدشين رابطتي نجران والجوف، ليصبح عدد الروابط الفرعية 15 رابطة, مؤكدا استمرار الرابطة في العمل على تنفيذ أهدافها وتحقيق رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية وزارة الرياضة بزيادة عدد ممارسي الرياضة، بمتابعة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.// انتهى //13:44ت م0065