بغداد 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واساستدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم السفير الإيرانيّ لدى العراق محمد كاظم آل صادق جرّاء عمليات القصف المدفعيّ والجويّ بالصواريخ والطائرات المُسيّرة على مُدن وقرى متعددة في إقليم كردستان العراق.وقالت وزراة الخارجية العراقية في بيان لها إن رئيس دائرة الدول المجاورة إحسان العواديّ، سلّم السفير الإيراني لدى العراق مُذكّرة احتجاجٍ شديدة اللهجة، تضمّنت إدانة الحُكُومة العراقيَّة لهـذه الجريمة والتي مثلت استمراراً لاعتداءات القوات الإيرانية على سيادة العراق وحرمـة أراضـيـه وأخـذت طابعـاً جديـداً لايمكن السكوت عنـه، تمثـل باستهداف المواطنين الآمنين داخل عمق المُدن العراقيَّة.وشددت الوزارة وفقاً للبيان رفضها لتلك الأعمال وما نجم عنها من ترويع وإرهاب المواطنين الآمنين، مطالبة بإحترام سيادة العراق والالتزام بالتعهدات الإيرانية المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في مُعالجة التحديات الأمنيَّة، محذرة من تداعيات ذلك على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين.// انتهى //13:46ت م0066