حائل 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل التقرير السنوي عن إنجازات وبرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتقرير إنجازات وبرامج إدارة التدريب في المنطقة.ونوه سموه خلال لقائه في مكتبه اليوم، مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس مشعل التميمي والقيادات في فرع المؤسسة، بما يلقاه القطاع التقني والمهني من دعم ورعاية من القيادة الحكيمة وحرصها على توفير جميع السبل لاستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات.واستمع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن لشرح عن خطط التدريب وإحصائيات القبول، لافتاً النظر إلى وجود كفاءات مهنية من منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة.// انتهى //13:55ت م0067