دبي 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واساستعرضت شركة سابك للمغذيات الزراعية مبادراتها وإسهاماتها بشأن حماية البيئة والأمن الغذائي العالمي والممارسات المستدامة خلال مشاركتها، بوصفها الراعي الرئيس، في فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر المغذيات الزراعية الذي أقامه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" في دبي يوميْ 28 و29 سبتمبر 2022م.حضر المؤتمر- الذي عُقد تحت شعار "حل تحديات الغذاء العالمية بالمغذيات الزراعية"- العديد من رواد وخبراء قطاع الصناعة، حيث تبادلوا أفضل الممارسات والأفكار وناقشوا التحديات العالمية الملحّة التي تواجه صناعة المغذيات الزراعية، فضلًا عن تقديم توصيات بشأن الإستراتيجيات والحلول.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سابك للمغذيات الزراعية المهندس عبدالرحمن شمس الدين خلال كلمته التي ألقاها بالمؤتمر، أن صناعة المغذيات الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي توفر الإمدادات للمناطق الأكثر عرضةً لأزمات الغذاء.يذكر أن شركة سابك للمغذيات الزراعية أقامت جناحًا بالمعرض المصاحب للمؤتمر للتواصل مع الزبائن المحتملين وعرض منتجاتها وخدماتها، وتأكيد هدف الشركة أن تصبح الشركة الرائدة على المستويين الوطني والعالمي في صناعة المغذيات الزراعية، والإسهام في تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال انتهاج الممارسات المستدامة.// انتهى //14:51ت م0079