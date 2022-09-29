الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسسجّل معرض "هي لنا دار وللموهبة دار" الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، على مدى ثلاثة أيام، ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ92، وافتتحه محافظ جدة سمو الأمير سعود بن جلوي، نيابة عن سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في رد سي مول، زيارة نحو 130 ألف شخص بحسب التقرير الذي صدر أمس، وقدم خلال المعرض ألفي منحة لدخول البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين ومسابقة بيبراس العالمية.وقدم المعرض لزوارة تعريفاً لكيفية اكتشاف الموهوبين من أبنائهم وطلابهم والبرامج التي تقدم لهم لتنمية مهاراتهم ورعاية مواهبهم، إضافة إلى تنظيم معرض من 92 صورة ترصد مسيرة الموهوبين في المملكة التي أصبحت محط أنظار العالم، وتناولت مراحل الاكتشاف والرعاية ، مروراً بالشغف والدراسة، وانتهاءً بالحصاد ونيل الجوائز، والتمكين الذي يحظى به الطلبة الموهوبون في مختلف مؤسسات الدولة.واشتمل المعرض الذي استمر 3 أيام 21 – 23 سبتمبر على ثلاثة أركان؛ الأول معرض صور للطلبة الفائزين بالمشاركات المحلية والدولية، ومشاركات متنوعة لطلبة "موهبة" الذين شاركوا في البرامج الإثرائية والمسابقات، وشمل المكون الثاني مسرحاً تفاعلياً يحوي مسابقات عامة وأسئلة ومقاييس متنوعة، ومنحاً علمية مجانية، فيما ضم المكون الثالث فعالية "أنا موهبة" للأطفال، واحتوت على أنشطة في مهارات التفكير الإبداعي، ومرسم الوطن، وعرض أفلام تعريفية عن موهبة وبرامجها.وتضمن معرض "موهبة"، توزيع نحو 2000 منحة تعليمية مختلفة للجمهور للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، ومسابقتي بيبراس وكانجارو، ومشاركة أبرز موهوبي المملكة، وأبطال آيسف، ومجموعة مميزة من البرامج والفعاليات والأنشطة، إضافة إلى معرض مصور ضم 92 صورة.وخلال فعاليات المعرض، جرى استعراض نماذج سعودية من طلاب "موهبة" الذين حققوا العالمية، بالإضافة إلى مسرح تفاعلي حوي مسابقات عامة، وأسئلة ومقاييس متنوعة، فيما ضم ركناً آخر فعالية ورشة "أنا موهبة" التفاعلية للأطفال، التي اشتملت على أنشطة لمهارات التفكير الإبداعي، ومرسم الوطن، وعرض أفلام تعريفية عن "موهبة" وبرامجها.جاء ذلك في وقت نجح فيه طلبة المملكة الذين خضعوا لبرامج موهبة، وتم اكتشاف موهبتهم ورعايتها، في تحقيق إنجازات عالمية كبرى، تجاوزت 522 جائزة دولية في المسابقات العلمية، و106 جوائز في آيسف الذي يعد أهم مسابقة علمية على مستوى العالم.وتعد هذه النتائج طبيعية، في ظل التدريب والتأهيل اللذين يحصل عليهما الطلبة من المؤسسة، بالتعاون مع وزارة التعليم، بشراكة إستراتيجية تكاملية، حيث تصل ساعات التدريب التي يخضع لها الطلبة منذ اكتشاف موهبتهم ورعايتها وحتى مشاركتهم الدولية، أكثر من 7 آلاف ساعة لبعض الطلبة، مما يتيح لهم فرصة المنافسة وتمثيل المملكة بشكل مشرّف عالمياً.// انتهى //14:58ت م0080