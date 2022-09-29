مقديشو 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسقضت وحدات الأمن الصومالي على أكثر من 40 عنصراً إرهابياً من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.وأكد مسؤول أمني وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أن العملية جرت في منطقة عيل قوحلي، الواقعة على بعد 35 كيلومتراً شرقي مدينة مقوكوري بمحافظة هيران وسط البلاد.وأضاف أن مليشيات الشباب المسلحة تتعرض لمقاومة شديدة من الأهالي المحليين، كما تتكبد خسائر متلاحقة في قتالها اليائس أمام عمليات القوات المسلحة الصومالية.// انتهى //14:59ت م0081