الباحة 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة توقيع اتفاقية بين جمعية العناية بمساجد الطرق وإمارة منطقة الباحة.وتضمنت الاتفاقية التي وقعها وكيل الإمارة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، ومدير عام جمعية العناية بمساجد الطرق المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك، بناء مسجد نموذجي على طريق مطار الملك سعود "الباحة - العقيق" باسم مسجد أهالي منطقة الباحة على نفقتهم، من خلال المشاركة والتبرع على صفحة المتجر الإلكتروني للجمعية, بإشراف إمارة المنطقة على الأعمال الميدانية وتنفيذ مراحل المشروع بدون توقف.وتهدف إلى تأكيد جانب المسؤولية الاجتماعية لأهالي المنطقة من مواطنين ومقيمين، وإسهاماتهم الفاعلة في تقديم أعمال الخير للمجتمع، والسعي بخطوات فاعلة لتطوير وتنمية المساجد الواقعة على الطرق في المنطقة.كما تأتي هذه المبادرة في إطار تحسين الخدمات بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م، وتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، الذي يهدف إلى بناء وتطوير البيئة اللازمة لخلق خيارات أكثر حيوية تعزز أنماط الحياة الإيجابية.// انتهى //15:01ت م0084