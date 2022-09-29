المدينة المنورة 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسزار مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير السهلي عددًا من المشاريع الزراعية والجمعيات التعاونية في منطقة المدينة المنورة، وذلك ضمن دور الصندوق في دعم وتمويل المستفيدين في الأنشطة الزراعية، وفي إطار دعم وتعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف المناطق.وشملت الزيارة مشروع سوق السمك في محافظة ينبع، ومشروع "سوق التمور"، والجمعية التعاونية للنحالين بالمدينة المنورة والاطلاع على ما تقدمه الجمعية من خدمات للنحالين بهدف الإسهام في تطوير مستوى العمل التعاوني الذي يخدم قطاع تربية النحل والنحالين ودعم التنمية الريفية، إضافة إلى دورها في توفير المستلزمات الخاصة بالنشاط وتسويق المنتجات الخاصة بالأعضاء من النحالين.كما زار الغرفة التجارية بالمدينة المنورة لتسليط الضوء على المنتجات والخدمات التي يقدمها الصندوق للمشاريع الزراعية بالمنطقة، والتأكيد على دور الغرفة متمثلة باللجنة الزراعية في تطوير وخدمة القطاع الزراعي في المنطقة من خلال التواصل مع المستثمرين المهتمين بالقطاع الزراعي وطرح الأفكار ومناقشة أهم القضايا التي تهم القطاع والتحديات التي تواجهه من أجل الوقوف عليه، بالإضافة إلى زيارة مركز الخدمة المتميزة التابع للصندوق في محافظة ينبع، وناقش مستوى تقديم المنتجات والخدمات للمستفيدين .// انتهى //15:03ت م0086