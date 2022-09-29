الباحة 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة، مدير متحف الباحة الاقليمي وفريق متابعة المشاريع.واطلع سموه في بداية اللقاء على المشاريع القائمة في متحف الباحة الإقليمي مع استعراض سموه حالة المبنى وسير الأعمال القائمة فيه، كما تم مناقشة المشاريع والخطط المستقبلية لافتتاح المتحف والبرامج والفعاليات والمعارض، وأن يكون هناك تفعيل أكثر ودعم للمتاحف الخاصة بالمنطقة، مؤكداً سموه حرصه على تكامل الجهود والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية للإسهام في تحقيق أهداف نجاح المشروع دعماً للدور الكبير الذي يقدمه القطاع الحكومي والأفراد في تنمية المتاحف داخل المجتمع المحلي.وفي ختام اللقاء وجه سمو أمير منطقة الباحة بمتابعة جميع المشاريع القائمة على متحف الباحة الاقليمي وتقديم الدعم اللازم والتعاون من كافة الجهات ذات العلاقة لتسهيل نجاح المشروع، متمنياً للجميع التوفيق في أداء أعمالهم.// انتهى //15:04ت م0087