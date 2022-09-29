الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسكشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" نمواً جديداً في التمويل العقاري السكني للأفراد - المُقدَّم من المُموِّلين العقاريين من مصارف وشركات التمويل - خلال شهر أغسطس الماضي، إذْ بلغ 12,9 مليار ريال، مسجلاً نسبة نموٍّ تجاوزت 56% مقارنة بشهر يوليو الماضي الذي سجل حجم تمويل قدره 7,3 مليارات ريال، حيث تم تسجيل 16,573 عقداً تمويلاً سكنياً جديداً، بنسبة نموٍّ تجاوزت 55% مقارنة بشهر يوليو الماضي الذي سجل 9,239 عقداً.وبحسب النشرة فقد بلغت قيمة التمويل السكني المقدَّم للأفراد لشراء الفلل 8,7 مليارات ريال بنسبة 67% من إجمالي حجم التمويل، فيما بلغت قيمة التمويل لشراء الشقق السكنية 3,7 مليارات بنسبة 29%، وسجل التمويل العقاري لشراء الأراضي السكنية 489 مليون ريال بنسبة 4%، ويمكن الاطلاع على تقرير البنك المركزي السعودي عبر الرابط https://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/MonthlyStatistics.aspx .يُذكر أن إجمالي التمويل المقدَّم من المصارف وشركات التمويل خلال العام الماضي 2021 بلغ 206 آلاف عقد بقيمة تجاوزت 156,3 مليار ريال، فيما سجّل العام 2020 نمواً قياسياً يساوي إجمالي ما قُدِّم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود، بما يتجاوز 295,590 عقداً بقيمة 140,7 مليار ريال، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 أضعاف ما قُدِّم في 2018، بنحو 179,217 عقداً بقيمة 79,1 مليار ريال، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50,496 عقداً بقيمة 29,5 مليار ريال، وبلغت في 2017 قرابة 30,833 عقداً بقيمة 21 مليار، وشهد العام 2016 توقيع 22,259 عقداً تمويلياً بقيمة 17 مليار ريال.// انتهى //15:20ت م0090