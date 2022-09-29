الدوحة 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 144.89 نقطة، أي ما نسبته 1.15%، ليصل إلى 12 ألفا و695.27 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 212 مليونا و762 ألفا و504 أسهم، بقيمة 681 مليونا و305 آلاف و463.718 ريالا، نتيجة تنفيذ 21334 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.// انتهى //15:20ت م0091