الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر المجلس بالرياض, اليوم, سفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي.وأكد معاليه أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية تركيا للإسهام في تفعيل التعاون الثنائي المشترك بينهما في مختلف المجالات، لاسيما على المستوى البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس الأمة التركي، وأهمية تفعيل التواصل المستمر بينهما، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة العمل على تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية المشتركة بينهما.من جهته أشاد السفير التركي بالزيارات المتبادلة التي تمت بين قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تعدّ علاقات أخوة، وأن تعاون البلدين ينعكس إيجابًا على المنطقة والأمة الإسلامية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية زيادة التواصل بين مسؤولي البلدين في مختلف المجالات خصوصًا التواصل البرلماني بين المجلسين.وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيزها وتقويتها، إضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بينهما.كما تسلَّم معالي رئيس مجلس الشورى من السفير التركي دعوة رسمية من رئيس مجلس الأمة التركي الدكتور مصطفى شنطوب لزيارة جمهورية تركيا .// انتهى //15:21ت م0092