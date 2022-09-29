فيفاء 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسنظم صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان اليوم ، ورشة عمل بعنوان " دور الصندوق في التمويل الزراعي وأبرز البرامج المقدمة للقطاع الجبلي " ، بحضور محافظ فيفاء المهندس صالح القحطاني .واستعرضت الورشة التي قدمها مساعد مدير فرع الصندوق بجازان المهندس أحمد حكمي دور صندوق التنمية الزراعية في تمويل المشاريع الزراعية، وأهمية المنتجات والخدمات التي يقدمها الصندوق؛ بهدف دعم القطاع الزراعي بالمملكة، وكذلك المساهمة في دعم صغار المزارعين ومربي النحل والماشية.كما اشتملت الورشة على تعريف بأبرز الأنشطة التي يموّلها الصندوق وتشمل المشاريع المتخصصة ومنها مشاريع البيوت المحمية والتسويق الزراعي ومصانع المنتجات الزراعية التحويلية ، ومشاريع الدواجن والاستزراع السمكي ، إلى جانب القروض التنموية في مجالات التنمية الزراعية الريفية والسياحة الزراعية والبيوت المحمية والمنشآت البيطرية .وسلطت ورشة العمل الضوء على برنامج التمويل المساند لبرنامج التنمية الريفية والتعريف بالمجالات التي يستهدفها بالقطاع الجبلي في منطقة جازان ومن أهمها تمويل زراعة وإنتاج البن .// انتهى //16:42ت م0116