الدمام 03 ربيع الأول1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسنظمت غرفة الشرقية اليوم ورشة عمل بالتعاون مع المكتب التجاري بالقنصلية الأمريكية العامة بالظهران، تناولت أفضل الممارسات لمشتريات القطاع الخاص، تحدث خلالها القنصل العام الأمريكي ديفيد إدينغتون بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر الرزيزاء وعدد من المسؤولين.وأوضح الرزيزاء أن غرفة الشرقية تستضيف هذه الورشة للتعريف بأفضل الممارسات في المشتريات الحكومية وذلك إطار جهود الغرفة لتعزيز العمل الاقتصادي والتنموي لقطاع الأعمال والعمل كمنصة لتعزيز فرص التواصل وتوسيع دوائر الاستثمار في المنطقة.فيما تحدث القنصل العام الأمريكي عن مسألة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون التجاري بين قطاع الأعمال في البلدين.// انتهى//16:46ت م0119