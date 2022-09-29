ثقافي / جائزة الملك فيصل تشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب
الخميس 1444/3/3 هـ الموافق 2022/09/29 م واس
الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واس
وثّقت جائزة الملك فيصل -من خلال مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب لهذا العام 2022- الإنجازات العلمية التي أسهمت في سبيل خير الإنسانية، واستحقت الفوز بالجائزة .
وسيتضمن الجناح مشروع كتب "مئة كتاب وكتاب"، التي تتناول التعريف بمئة شخصية عربية وفرنسية أسهموا في التقارب بين الثقافتين العربية والفرنسية ، إضافة إلى كتب تعريفية بالفائزين بأفرع الجائزة الخمس: خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم ، وأعداد من مجلة الفيصل العلمية التي تصدر من الجائزة، وعدد من المطبوعات العلمية والتوثيقية .
وتشارك الجائزة في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض بندوة جائزة الملك فيصل بعنوان " الشغف بسحر العربية – والاستشراق الفرنسي ورحلة الاكتشاف" ، حيث يشارك فيها عدد من المتخصصين من المملكة وتونس ولبنان ومصر، وذلك في السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين الثالث من أكتوبر 2022 .
ويشارك منتدى الجوائز العربية الذي ترأسه جائزة الملك فيصل في ندوة بعنوان "الجوائز الأولى.. المنازل الأولى" ويشارك فيها عدد من المتخصصين من المغرب، والعراق ومصر وسوريا، والمملكة العربية السعودية ، وذلك في السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الرابع من أكتوبر 2022 .
وتأتي المشاركة إيمانا بأهمية معرض الرياض الدولي للكتاب على المستوى المحلي والإقليمي، حيث يشكل المعرض حدثاً ثقافياً في المشهد العربي، بوصفه أحد أهم معارض الكتب العربية .
كما تأتي المشاركة في إطار جهود الجائزة لتطوير منصّات متنوعة إلكترونية ومطبوعة، وتحقيق التواصل الثقافي والانفتاح على العلوم والإبداعات البشرية في سبيل نشر ونقل المعرفة وتعزيز مجالات الإبداع الفكري .
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16:47ت م
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