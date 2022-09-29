الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسوثّقت جائزة الملك فيصل -من خلال مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب لهذا العام 2022- الإنجازات العلمية التي أسهمت في سبيل خير الإنسانية، واستحقت الفوز بالجائزة .وسيتضمن الجناح مشروع كتب "مئة كتاب وكتاب"، التي تتناول التعريف بمئة شخصية عربية وفرنسية أسهموا في التقارب بين الثقافتين العربية والفرنسية ، إضافة إلى كتب تعريفية بالفائزين بأفرع الجائزة الخمس: خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم ، وأعداد من مجلة الفيصل العلمية التي تصدر من الجائزة، وعدد من المطبوعات العلمية والتوثيقية .وتشارك الجائزة في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض بندوة جائزة الملك فيصل بعنوان " الشغف بسحر العربية – والاستشراق الفرنسي ورحلة الاكتشاف" ، حيث يشارك فيها عدد من المتخصصين من المملكة وتونس ولبنان ومصر، وذلك في السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين الثالث من أكتوبر 2022 .ويشارك منتدى الجوائز العربية الذي ترأسه جائزة الملك فيصل في ندوة بعنوان "الجوائز الأولى.. المنازل الأولى" ويشارك فيها عدد من المتخصصين من المغرب، والعراق ومصر وسوريا، والمملكة العربية السعودية ، وذلك في السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الرابع من أكتوبر 2022 .وتأتي المشاركة إيمانا بأهمية معرض الرياض الدولي للكتاب على المستوى المحلي والإقليمي، حيث يشكل المعرض حدثاً ثقافياً في المشهد العربي، بوصفه أحد أهم معارض الكتب العربية .كما تأتي المشاركة في إطار جهود الجائزة لتطوير منصّات متنوعة إلكترونية ومطبوعة، وتحقيق التواصل الثقافي والانفتاح على العلوم والإبداعات البشرية في سبيل نشر ونقل المعرفة وتعزيز مجالات الإبداع الفكري .// انتهى //16:47ت م0120