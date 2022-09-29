الرياض 03 ربيع الأول1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية تعزيز العلاقات الخليجية – اليونانية وبحث سبل تطويرها بمختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.جاء ذلك خلال لقاء معاليه، بسفير جمهورية اليونان لدى المملكة العربية السعودية، أليكسيس كونستا بولس، أمس، في مقر الأمانة العامة بالرياض.جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين مجلس التعاون وجمهورية اليونان، كما تم مناقشة مستجدات مذكرة التفاهم للمشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك الموقعة بين مجلس التعاون والجمهورية اليونان عام 2021م، وتأتي المذكرة في إطار الحرص الدائم لتطوير العلاقات، في مجالات التعاون المختلفة، وتهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، والمشاورات في المجال السياسي، والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالإضافة إلى مناقشة القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //16:48ت م0122