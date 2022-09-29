جدة 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسوُقّعت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم , اتفاقيتين بين الحكومة الأردنية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم الأمن الغذائي وقطاع السياحة بقيمة تتجاوزت 210 ملايين دولار، برعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة ، وبمشاركة معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر.وأثنى معالي رئيس الوزراء الإردني على إسهامات البنك الإسلامي للتنمية ودعمه المتواصل للمشاريع الاقتصادية في الأردن، متطلعًا إلى مواصلة الشراكة مع البنك في العديد من المجالات، ومن ضمنها خريطة تحديث القطاع العام.من جانبه أكد معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إهتمام البنك باستمرارية دعم وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في الأردن، لافتًا إلى جهود الحكومة الأردنية في تنفيذ الكثير من الإصلاحات التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن.وأشار إلى أن البنك الاسلامي للتنمية يتطلع إلى تعزيز التعاون المستقبلي مع الحكومة الاردنية في شتى المجالات والمبادرات الثنائية والإقليمية، إلى جانب العمل مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية الآخرين والقطاع الخاص لتعزيز الشراكة والتعاون لدعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن.ووقع الاتفاقية معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، ومعالي رئيـس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، إتفاقية البيع الآجل وإتفاقية القرض الحسن الخاصتين بتمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار أميركي.وأكد الوزير الشريدة على أهمية هذا التمويل الذي يهدف إلى تعزيز احتياطيات الأردن من السلع الأساسية الاستراتيجية من القمح والشعير، وبناء مستوعبات تخزينية جديدة، إلى جانب تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن وزيادة قدرته لمواجهة تقلبات أسعار الحبوب في المستقبل.كما وقع الجانبان إتفاقية قرض حسن بقيمة (10) ملايين دولار أميركي وإتفاقية منحة مساعدة فنية بقيمة (50) ألف دولار أميركي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، والتي تهدف هذه الاتفاقية إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي على تجاوز تداعيات جائحة كورونا واستعادة قدرتهم على مزاولة أنشطتهم وحفظ فرص العمل التي توفرها هذه المشروعات، إذ يعد القطاع السياحي أحد أهم القطاعات المساهمة في عملية النمو الاقتصادي في الأردن.يشار إلى أن إجمالي تدخلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المملكة الأردنية الهاشمية بلغت حتى عام 2022 حوالي (2.7) مليار دولار أميركي، كما بلغت عمليات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تقوم بها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (2.5) مليار دولار أميركي.// انتهى //16:50ت م0123