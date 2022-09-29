إسلام أباد 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسشاركت المملكة العربية السعودية في اجتماع اللجنة الدائمة للعلوم والتكنولوجيا بمنظمة التعاون الإسلامي التنفيذية "الكومستيك" الـ 31، المنُعقد في إسلام أباد، برئاسة الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، وبمشاركة عدد من كبار مسؤولي دول العالم الإسلامي الأعضاء في اللجنة.ورأس وفد المملكة معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي، الذي تحدّث عن التحول المحوري الذي يشهده قطاع البحث والتطوير والابتكار بالمملكة في ظل رؤية المملكة 2030، مؤكداً حرص المملكة على مشاركة تجربتها وقصص النجاح المُتحققة من هذا التحول مع دول العالم الإسلامي.وبيّن معاليه أن التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، تُركز على صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم، والإسهام في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني بما يُعزز من تنافسية المملكة عالميًا بوصفها أكبر اقتصاد في المنطقة.وأكدت اللجنة أهمية إدراج المواضوعات المُتعلقة بالخطة المستقبلية ودور الدول الأعضاء في تحقيق مهام الكومستيك ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية (16) للكومستيك المُزمع عقده خلال الربع الثاني 2023، وعدم الاقتصار على استعراض الإنجازات.وأشاد الأعضاء بالجهود المبذولة لتنفيذ برامج الكومستيك الموجهة لخدمة الدول الأعضاء في المنظمة، والخطة التنفيذية للكومستيك لتنفيذ برنامج العلوم والتقنية والابتكار (STI agenda 2026).// انتهى //16:51ت م0124