الرياض 03 ربيع الأول1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أهمية تعزيز آفاق التعاون المشترك الخليجي الماليزي، بما يخدم المصالح المشتركة.جاء ذلك خلال لقاء معاليه سفير ماليزيا لدى المملكة العربية السعودية عبدالرازق عبدالوهاب أمس في مقر الأمانة العامة بالرياض.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون وماليزيا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تمت مناقشة مستجدات اتفاقية إطارية التعاون الاقتصادي والفني والاستثماري بين دول المجلس وماليزيا الموقعة بين مجلس التعاون وماليزيا عام 2011م، التي تضمنت إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.// انتهى //16:51ت م0125