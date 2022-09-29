الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف دعم مجلس التعاون لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان.جاء ذلك خلال لقاء معاليه سفير جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير حسن اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها استعراض العلاقات الخليجية السودانية وسبل دعمها وتعزيزها في العديد من مجالات التعاون المشتركة، إضافة إلى مناقشة القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //16:54ت م0127