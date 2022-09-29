المنامة 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,881.99 نقطة بارتفاع قدره 0.40 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 662.09 نقطة بارتفاع قدره 0.77 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون و353 ألفا و481 سهما بقيمة إجمالية قدرها 263 ألفا و19 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 43 صفقة.// انتهى //16:56ت م0129