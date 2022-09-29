باماكو 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسبدأ وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، السيدياو، اليوم زيارة إلى مالي، في مهمة وساطة للإفراج عن الجنود الإيفواريين الذين أوقفتهم مالي منذ يوليو الماضي .وكانت مجموعة "السيدياو" قررت إرسال وفد من ثلاثة رؤساء منهم ماكي صال الرئيس السنغالي، ونانا أكوفو أدو رئيس غانا، وفور أغناسينغبي رئيس التوغو، وذلك بعد قمتها الاستثنائية في نيويورك الأسبوع الماضي.ومن المنتظر أن يلتقي وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالرئيس الانتقالي في مالي العقيد أسيمي غويتا .// انتهى //17:34ت م0133