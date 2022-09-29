سياسي / وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يبدأ زيارة لمالي
الخميس 1444/3/3 هـ الموافق 2022/09/29 م واس
باماكو 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واس
بدأ وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، السيدياو، اليوم زيارة إلى مالي، في مهمة وساطة للإفراج عن الجنود الإيفواريين الذين أوقفتهم مالي منذ يوليو الماضي .
وكانت مجموعة "السيدياو" قررت إرسال وفد من ثلاثة رؤساء منهم ماكي صال الرئيس السنغالي، ونانا أكوفو أدو رئيس غانا، وفور أغناسينغبي رئيس التوغو، وذلك بعد قمتها الاستثنائية في نيويورك الأسبوع الماضي.
ومن المنتظر أن يلتقي وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالرئيس الانتقالي في مالي العقيد أسيمي غويتا .
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