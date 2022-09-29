الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسيشارك مركز أبوظبي للغة العربية في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، أحد أهم معارض الكتب العربية على مستوى المنطقة، الذي يقام في واجهة الرياض من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2022، وتنظّمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في وزارة الثقافة السعودية.وتأتي مشاركة المركز في المعرض بهدف تعزيز التواصل الفعال مع الروّاد والمعنيين في مجال صناعة الكتاب ومعارض الكتب المتخصّصة، إلى جانب تسليط الضوء على فعاليات ومبادرات ومشاريع المركز المعنية بمجالات إصدار الكتب والترجمة .ويشارك المركز بأجندة فعاليات حافلة في المعرض، تتضمّن مجموعة نوعيّة من الندوات وفعاليات إطلاق الكتب وورش العمل ولقاءات، حيث يقدّم أكثر من 450 عنواناً لزوّار المعرض من إصداراته الخاصة، كما يسلّط الضوء على الجزء الثاني من "سلسلة عيون الشعر العربي" وهي أكبر موسوعة للمختارات في الشعر العربي التي تضمّ مجموعة من الكتب التي أعدَّها نخبةٌ من الباحثين المتخصّصين في الشّعر العربيّ، إذ بلغت حتى الآن 75 جزءاً، وتستكمل حتى نهاية العام الجاري إلى الـ100، وتهدف إلى إعادة إحياء التراث الشعري العربي الذي يشكل الشاهد الكبير على الهوية والذائقة العربيتين .وأوضح رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم أن معرض الرياض الدولي للكتاب يشكّل منصّة إبداعية مهمة تعزز حركة النشر وصناعة الكتاب والصناعات الإبداعية الأخرى المرتبطة به، الأمر الذي يعكس ازدهار المشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية ، كما يُعدّ الحدث فرصة مثالية لـ "مركز أبو ظبي للغة العربية" لتوطيد علاقاته مع الروّاد والمختصّين في قطاع النشر وصناعة الكتاب في المملكة، وتبادل الرؤى والأفكار الملهمة التي من شأنها تعزيز علاقة المركز مع الناشرين على الصعيدين الخليجي والعربي، والاهتمام بالمبادرات ذات الصلة خاصة فيما يتعلق بالثقافة العربية وتعزيز حركة القراء فيها.وتتضمن مشاركة المركز عرض مشاريعه الرقمية المختلفة، إضافة إلى عقد لقاءات تنسيقية مع عدد من الجهات الثقافية والإعلامية في السعودية، التي تضم كل من هيئة الأدب والنشر والترجمة، ومعرض الرياض الدولي للكتاب، وجمعية الناشرين السعوديين، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطاع شؤون الإنسان والبيئة – إدارة الثقافة والسياحة والآثار، كما تُعقد لقاءات مع عدد من الجامعات السعودية والناشرين السعوديين، ويعقد المركز أيضاً لقاءات ترويجية للتعريف بالإستراتيجية الجديدة لـ "معرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2023" مع دور النشر والناشرين المشاركين في الحدث .كما يستعرض المركز ضمن مشاركته "سلسلة عيون الرحلات" المختصرة لرحلات ومغامرات الرحّالة والمستكشفين الغربيين إلى المنطقة العربية في قالب لطيف وسهل القراءة، وتضمّ خلاصة الرحّالين الغربيين من سائحين وتجّار وجغرافيين وأدباء ورسّامين ومصوّرين، إضافة إلى "سلسلة المختار من كتاب الأسفار"، التي تختصر أهم كتب الرحّالة العرب إلى أقطار الغرب والبلاد الأجنبية.// انتهى //17:35ت م0134