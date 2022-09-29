الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق التي تنتهك سيادة العراق وتهدد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا رفض مجلس التعاون لكل ما من شأنه المساس بسيادة وأمن واستقرار العراق.جاء ذلك خلال استقباله لسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار الجنابي اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض.وشدد معالي الأمين العام على أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية العراق بما يخدم المصالح المشتركة، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها استعراض العلاقات الخليجية العراقية وسبل تعزيزها، ومستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون وجمهورية العراق في عام 2019م، كما تمت مناقشة أهمية الدفع بفرق العمل المشتركة نحو تنفيذ خطة العمل المشتركة في مجالات التعاون الخليجي العراقي، وبرنامج الربط الكهربائي، إضافة إلى مناقشة مستجدات تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:37ت م0135