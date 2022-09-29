عمّان 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن انعقاد منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي - الأردني في دورته الثالثة، يعكس عمق العلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون المملكة الأردنية الهاشمية ، داعياً إلى أهمية استثمار الفرص الاقتصادية الواعدة بين الطرفين.جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في المنتدى، المنعقد يومي 27 - 28 سبتمبر 2022م في العاصمة الأردنية عمّان، الذي يشكل فرصة لتمكين القطاع الخليجي - الأردني للمضي قدماً نحو تحقيق إنجازات اقتصادية في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، وذلك بحضور كبار المسؤولين والوزراء المختصين في المملكة الأردنية الهاشمية وأعضاء اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأعضاء مجلس غرفة تجارة الأردن.وأوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون أن المنتدى يعقد تحت شعار آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، مبيناً حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على تعزيز التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، فاعتمد المجلس الأعلى في دورته الـ(32) (ديسمبر 2011م)، أسس التعاون بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية وصولاً إلى الشراكة المنشودة، كما اعتُمِدت خطة للعمل المشترك بين الجانبين في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية من مجلس التعاون ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية الذي عقد في شهر نوفمبر 2012م.وبين معالي الحجرف أن هذه الخطة تشمل: أبعاد الشراكة الإستراتيجية وأهدافها التفصيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها، وذلك في المجال السياسي، والاقتصادي، والزراعي، والأمن الغذائي، والنقل والمواصلات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والموارد والطبيعية والطاقة المتجددة، والكهرباء، والبيئة، والمجال القانوني والقضائي، والتنمية الاجتماعية، والإعلامي والثقافي، والتعليم والبحث العلمي، والشباب والرياضة.وأشار إلى تأكيد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في بيان العلا، دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي اتُِفِق عليها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية.وأوضح الحجرف أن المملكة الأردنية الهاشمية تعد من كبار الشركاء التجاريين مع دول المجلس، فقد تجاوز حجم التبادل التجاريين مع دول المجلس، فقد تجاوز حجم التبادل التجاري من عام 2013 إلى عام 2020م أكثر من (57) مليار دولار وتشمل منتجات الطاقة، والمنتجات الطبية والغذائية.وفي مجال الاستثمارات، يحتل الاستثمار الخليجي في سوق عمّان المالي المرتبة الأولى من بين الاستثمارات العربية والأجنبية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمّان بما يتجاوز قيمته (2) مليار دولار أمريكي، أما الاستثمارات الأردنية بأسواق المال الخليجية فتتجاوز (700) مليون دولار أمريكي (2021م).كما تتركز الاستثمارات الخليجية في الأردن بقطاعات السياحة والمالية والتجارية والرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والخدمات اللوجستية والنقل والطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات.وأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون أن عمق العلاقات السياسية والاقتصادية والعمق الإستراتيجي المتبادل بين دول المجلس والمملكة الأردنية، داعم كبير لتعزيز التبادل التجاري والتوسع الاستثماري ومواجهة التحديات الاقتصادية الدولية التي يمر بها العالم هذا اليوم، وفرصة كبيرة للمستثمرين الخليجيين والأردنيين للتوسع والنمو وتشجيع البحث والابتكار حيث سيؤدي إلى زيادة التبادل التجاري.وقال: نشهد في هذه الفترة صراعات دولية كبيرة وأزمات صحية أثرت على الاقتصاد الدولي، وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وإلى تقلبات شديدة في أسعار الطاقة والسلع والعملات، وتوجه الاقتصادات الكبيرة لتبني سياسات نقدية ومالية انكماشية يتوقع أن تؤثر على النمو في هذه الاقتصادات، ولكن مع ذلك تبرز فرص استثمارية للاقتصادات الناشئة للتوسع في الإنتاج والاعتماد على الصناعات المحلية والاستثمار في الابتكار والتميز للنفاذ للأسواق الدولية بناءً على قائمة الجهود التكاملية والجماعية.وأشار إلى أن انعقاد مثل هذا المنتدى وفي مثل هذه الظروف فرصة سانحة لتعزيز مجالات التعاون والشراكة والاغتنام والفرص الواعدة في مجالات كبيرة وعديدة تخدم مصالحنا وتعزز اقتصادات تمكن شبابنا من الإبداع والانخراط في الدورة الاقتصادية لتحقيق أهدافنا المشتركة نحو التكامل.// انتهى //17:45ت م0136