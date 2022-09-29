طشقند 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسبدأ معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، زيارته الرسمية لجمهورية أوزباكستان، بهدف الاجتماع بعدد من المسؤولين لتسهيل إجراءات قدوم المعتمرين لتأدية مناسكهم بطمأنينة ويسر، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات "رؤية المملكة 2030".وجاءت زيارة معاليه امتدادًا للعلاقات التاريخية والأخوية بين المملكة وأوزباكستان، واستمرارًا للجهود المبذولة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، بالتعاون والشراكة مع الوزارات المعنية في البلدين، في ظل الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لخدمة الإسلام والمسلمين من جميع أنحاء العالم.ويلتقي معاليه خلال زيارته بعدد من المسؤولين في الدولة؛ للتباحث حول كل ما من شأنه تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وزيادة التسهيلات المتعلقة بالوصول إلى الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.وستشهد الزيارة بحث زيادة فاعلية اللجان المشتركة بين الجانبين في جوانب عدة ضمن إطار العلاقات التاريخية بينهما، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين حول عدد من المسائل الفنية والإجرائية لتسهيل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وفقًا لرؤية المملكة 2030، وبحث طرق زيادة توعية المعتمرين والزائرين بالأمور الإجرائية.// انتهى //17:48ت م0138