الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسوقّعت جامعة حائل ممثلة بعمادة شؤون المكتبات انضمامها لعضوية الفهرس السعودي الموحد "فهارس"، مع مكتبة الملك فهد الوطنية، حيث وقع اتفاقية العضوية والاشتراك من جانب الجامعة المدير العام لشؤون المكتبات خالد بن حمود البايح، ومن جانب المكتبة المدير العام للفهرس السعودي الموحد عثمان بن محمد الأسمري.وأكد نائب الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية سليمان بن يوسف المسعود، أن مكتبة الملك فهد الوطنية تتطلع إلى أن يسهم الفهرس السعودي الموحد (فهارس) في الإسهام الفعال في تأهيل مختلف المكتبات ومؤسسات المعلومات داخل المملكة العربية السعودية، وتطوير مواردها البشرية من خلال إعداد وتطوير برامج التدريب والتأهيل والإشراف، وإسهام المملكة الفعال في المشاريع الببليوجرافية الدولية وتنظيم المعلومات .من جانبه، أوضح المدير العام للفهرس السعودي الموحد عثمان الأسمري أن (فهارس) نموذج حيّ للجهود البارزة التي تقوم بها مكتبة الملك فهد الوطنية في سبيل بناء قاعدة معلوماتية موحدة لجميع الأوعية والمحتويات السعودية من الكتب والمجلدات وغيرها، والهدف من المشروع خدمة الثقافة وتطوير المكتبات السعودية ومواكبة معطيات العصر المعرفية في ظل المستجدات العلمية والتكنولوجية والاحتياجات المتزايدة من قبل المستفيدين لتقديم خدمات فاعلة ومؤثرة خاصة بالإنتاج الفكري السعودي والتعاون بين جميع المكتبات ومراكز المعلومات السعودية .// انتهى //18:21ت م0142