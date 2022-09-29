الدمام 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واستنطلق غداً مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، بإقامة خمس مواجهات، وستكون المواجهة السادسة والأخيرة بعد غد السبت.وستبدأ أولى مباريات الجولة عند تمام الساعة الرابعة مساءً، بمواجهة ستجمع القارة بالأهلي على صالة نادي الروضة بالأحساء، وفي نفس التوقيت يستضيف الزلفي على صالته في الزلفي نظيره الابتسام، وعند السادسة مساءً سيلعب مضر مع الهدى على صالة نادي النهضة بالدمام.وستحتضن صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف مواجهتين، إذ يستضيف الخليج نظيره الوحدة عند الساعة السادسة مساءً، وسيتبعها مباشرة مواجهة الصفا للنور.ومن المقرر أن تختتم مباريات الجولة بعد غد السبت بمواجهة الترجي للهدى، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.وتمتلك فرق الخليج والصفا ومضر 6 نقاط في رصيدها، تضعها بالمراكز الثلاثة الأولى على التوالي، يأتي بعدهم النور رابعاً والهدى خامساً والوحدة سادساً بـ4 نقاط لكل منهم، ثم الأهلي والابتسام والترجي بنقطتين في المراكز السابع والثامن والتاسع على التوالي، ودون أي نقطة تقع فرق القارة والزلفي والمحيط في المراكز: العاشر والحادي عشر والثاني عشر.// انتهى //18:21ت م0143