الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسعقد مجلس أمناء مؤسسة إكرام الموتى الأهلية اجتماعه الخامس اليوم، برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نائب رئيس مجلس الأمناء المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وأعضاء المجلس.وبدأ الاجتماع بالاطلاع على المحضر السابق ومتابعة أعمال الأمانة العامة واللجان، حيث تم استعراض تقرير مُفصّل حول عمل المؤسسة خلال الفترة الماضية، وتناول المواضيع المُدرجة في جدول الأعمال وأنشطة وبرامج المؤسسة وعدداً من المشاريع والمبادرات المنجزة ونسبة الإنجاز في المشاريع الحالية والنتائج الإيجابية للمؤسسة والقطاع بشكل كامل.كما دشن معالي رئيس مجلس الأمناء خلال الاجتماع الموقع الرسمي للمؤسسة www.ikraam.org.sa، إضافةً إلى تدشين مواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسة @FHTD_SA.وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم مع أمانة الأحساء لإنشاء المقبرة المركزية بمدينة المبرز، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المنارة المتقدمة؛ تهدف للتعاون في تنفيذ البرامج والفعاليات وتقديم الاستشارات وتبادل الخبرات، إذ مثَّل المؤسسة خلال التوقيع الأمين العام المهندس عبد العزيز بن إبراهيم النغيثر، فيما مثَّل أمانة الأحساء الأمين المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، ومثَّل شركة المنارة المتقدمة الرئيس التنفيذي أيمن بن إبراهيم المزروع.وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعاون "إكرام" مع شركائها في القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، من خلال تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في دعم برامج مؤسسة إكرام الموتى الأهلية، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 من تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في أخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات واغتنام الفرص.// انتهى //18:26ت م0144