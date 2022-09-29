الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واستنطلق غدًا منافسات الدوري السعودي للدرجة الثانية للموسم الرياضي 2022-2023 الذي يشهد نسخة استثنائية بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة قُسِّمت على مجموعتين، وبإجمالي جوائز يصل إلى 5 ملايين و650 ألف ريال.وقُسِّمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين بناءً على نتيجة القرعة التي أجريت في الرياض يوم 9 يونيو الماضي، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية: قلوة، السد، طويق، الانتصار، التقدم، حطين، الترجي، البكيرية، الدرعية، القوس، النهضة، جرش، الجندل، اللواء، عرعر، الصقر.في المقابل، ضمت المجموعة الثانية أندية: النعيرية، ساجر، الكوكب، الشرق، الجيل، الزلفي، النجمة، الريان، الصقور، بيشة، الروضة، الصفا، وج، الوشم، الشعيب، الأنصار.وتتنافس أندية دوري الدرجة الثانية على 5 مقاعد مؤهلة إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، حيث يصعد كل من متصدر ووصيف كل مجموعة بالإضافة إلى الفائز في ملحق ثوالث المجموعات، فيما يهبط إلى دوري الدرجة الثالثة أصحاب المركزين الـ15 والـ16 من كل مجموعة.ويأتي دوري الدرجة الثانية في موسمه الجديد وسط تغييرات عدة استهدفت منها لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تطوير المسابقة ورفع مستوى الفرق المشاركة بها، فضلًا عن زيادة عدد الأندية إلى 32 بدلًا من 28 فريقًا، وزْيدَ أيضًا عدد اللاعبين الأجانب إلى 4 محترفين، مع منح الأندية حرية تحديد الأجنبي الرابع إما أجنبي وإما مواليد.ويحصل صاحب المركز الأول في كل مجموعة على 800 ألف ريال، فيما يحصد صاحب المركز الثاني 500 ألف ريال، والثالث 300 ألف ريال، والرابع 150 ألف ريال، والخامس 140 ألف ريال، والسادس 130 ألف ريال، والسابع 120 ألف ريال، والثامن 110 آلاف ريال، والتاسع 100 ألف ريال، والعاشر 85 ألف والحادي عشر 75 ألف ريال، والثاني عشر 65 ألف ريال، والثالث عشر 55 ألف ريال، والرابع عشر 45 ألف ريال، والخامس عشر 30 ألف ريال، والسادس عشر 20 ألف ريال، فيما يحصل بطل دوري الدرجة الثانية على مكافأة إضافية قدرها 200 ألف ريال.وتنطلق منافسات الجولة الأولى، بإقامة 8 مباريات لحساب المجموعة الأولى، حيث يلتقي الدرعية بالقوس، والنهضة بجرش، والترجي بقلوة، والسد بالانتصار، والبكيرية بعرعر، وطويق بالصقر، والتقدم باللواء، والجندل بحطين.وتستكمل منافسات الجولة بعد غدٍ السبت بإقامة 8 مباريات لحساب المجموعة الثانية، حيث يلتقي الجيل بالصقور، والكوكب بساجر، وبيشة بشعيب، والنعيرية بالنجمة، والزلفي بالشرق، والريان بالأنصار، ووج بالوشم والروضة بالصفا.// انتهى //18:27ت م0145