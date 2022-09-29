الجبيل 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واساختتمت الجمعية الدولية للأمن الصناعي بالجبيل أمس فعاليات ملتقى الأمن الصناعي الأول تحت عنوان "إستراتيجية تنمية الحس الأمني"، بحضور ومشاركة عدد من مديري ومنسوبي الأمن الصناعي، وذلك بمحافظة الجبيل.وناقش الملتقى التحديات الأمنية وأهمية تقوية الحس الأمني لدى العاملين كافة في المنشآت الحيوية والصناعية، وتنفيذ الفرضيات لمواجهة الأخطار المحتملة، والاستمرار في تطوير الأنظمة الأمنية وتدريب رجال الأمن، وتعزيز تكامل الجهود بين إدارات الأمن الصناعي في المنشآت الصناعية ومختلف الجهات الأمنية.وأوضح رئيس الجمعية الدولية للأمن الصناعي راشد البكر أن الملتقى سلط الضوء على نشر مفهوم الأمن الصناعي ودوره في حماية واستدامة المنشآت في المملكة، ورفع كفاءة رجال الأمن من خلال عقد ملتقيات علمية ودورات تدريبية بدعم من الشركات الصناعية في المملكة, مضيفًا أن الجمعية تحرص على تطوير الممارسات والتطبيقات في قطاع الأمن الصناعي، والعمل مع شركائها للارتقاء بالخدمات التأهيلية والتطويرية لرجال الأمن الصناعي، مؤكداً أن الملتقى يأتي خطوةً أولوية للمؤتمر القادم الذي سيعقد في نوفمبر بالمنطقة الشرقية.// انتهى //18:52ت م0151