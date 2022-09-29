الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسيلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات، غدًا (الجمعة)، بنظيره منتخب فيتنام، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من منافسات بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقامة حاليًا في دولة الكويت الشقيقة.وأنهى لاعبو (أخضر الصالات) تحضيراتهم لمباراة منتخب فيتنام، بإجراء حصة تدريبية على صالة الشيخ جابر الأحمد باللجنة الأولمبية الكويتية، بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي ناقش معهم سلبيات مباراة اليابان السابقة، ثم انتهاج الخطة التي سوف ينتهجها في مباراة فيتنام من خلال التركيز على نقاط القوة والضعف لديهم، لتختتم التدريبات بإقامة مناورة على الصالة شهدت مشاركة الجميع بما فيهم اللاعب فهد الرديني بعد تعافيه من الإصابة.يذكر أن أخضر الصالات ومنتخب فيتنام يتقاسمان صدارة المجموعة الرابعة بعد أن حقق الأخضر الفوز في الجولة الأولى على المنتخب الياباني بهدفين مقابل هدف، فيما فاز منتخب فيتنام على نظيره كوريا الجنوبية بخمسة أهداف مقابل هدف.// انتهى //18:52ت م0152