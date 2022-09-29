واشنطن 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسوافق الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن اليوم، على إعلان وقوع كارثة كبرى في ولاية فلوريدا جراء إعصار إيان، وأمر بتقديم مساعدات فدرالية لتكملة جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة من الإعصار الذي بدأ في 23 سبتمبر 2022، ولا زال مستمر.وأكد البيت الأبيض في بيان صحفي اليوم، أن إجراء الرئيس الأمريكي يتيح التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات شارلوت وكولير وديسوتو وهاردي وهيلزبورو ولي وماناتي وبينيلاس وساراسوتا.وأوضح أن المساعدات تشمل منحًا للإسكان المؤقت وإصلاحات المنازل، وقروضًا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.// انتهى //19:02ت م0154