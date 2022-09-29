الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واستشارك هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية بجناح ضمن فعاليات معرض "خطوة للتوظيف" في نسخته الثامنة، الذي يقام في الريتز كارلتون بمدينة الرياض على مدى 3 أيام ابتداءً من 28 حتى 30 سبتمبر الجاري، ويستهدف للمرة الأولى الجنسين من الباحثين عن العمل.وتهدف الهيئة إلى استعراض تجربتها في تمكين وإشراك المجتمع المحلي للمحمية عبر توظيف شبابه في "فريق الجوالة" لحماية الثروات الطبيعية، بالشراكة مع قوات الأمن البيئي، إضافة إلى تعريف الزوار بإستراتيجيتها نحو حماية البيئة وتنميتها لأجيال اليوم والمستقبل.وتسعى الهيئة من خلال رعايتها الذهبية للمعرض، إلى تشجيع ثقافة العمل في المجالات البيئية وتحفيز الباحثين عن العمل على أهمية توظيف مهاراتهم فيما يخدم الحفاظ على الثروات الطبيعية ويحقق الاستدامة البيئية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ومبادراتها الهادفة إلى مواجهة التحديات البيئية ومكافحة التغير المناخي.يذكر أن معرض خطوة للتوظيف يعد منصة تجمع أصحاب العمل والباحثين عن عمل، حيث تتيح لهم إيجاد مختلف الفرص وعرض مهاراتهم أمام أصحاب العمل وحضور ورش العمل والترشح للمقابلات الشخصية الفورية، بالإضافة إلى فرصة تلقي استشارات مهنية حية من خبراء في مجال التوظيف.// انتهى //19:07ت م0155