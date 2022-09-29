الدمام 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واساختتمت اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022م مباريات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لمنافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 2022-2023م، إذ واصلت فرق: النور والهدى ومضر حصدها العلامة بعد تحقيقهم الفوز الثالث على التوالي، ورفع رصيدهم إلى 6 نقاط.وأسفرت نتائج المباريات عن فوز الهدى على منافسه الخليج بنتيجة (33-32)، وانتصر حراء على الوحدة بنتيجة (22-29)، وحقق الحزم فوزه الأول بالبطولة على الابتسام بنتيجة (32-25)، وحقق النور فوزاً عريضاً على العمران قوامه (28-55)، وذلك ضمن المجموعة الأولى.وفي المجموعة الثانية، تعادل الهلال مع المحيط (37-37)، وتلقى الأهلي الخسارة من القارة بنتيجة (21-25)، فيما فاز الصفا على القادسية بنتيجة (37-26)، وحقق مضر فوزاً كبيراً على الترجي بنتيجة (46-19).// انتهى //19:20ت م0159