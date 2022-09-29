الجزائر 03 ربيع الاول 1444 هجري الموافق 29 سبتمبر 2022 م واساستقبل رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، اليوم بقصر الحكومة، وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، الذي يزور الجزائر حالياً في إطار انعقاد الدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية - الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني.واستُعرِض خلال اللقاء حسب بيان حكومي، التعاون الثنائي على ضوء نتائج هذه الدورة، واتُّفِق على المضي قدماً في تجسيدها بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة.// انتهى //19:42ت م0162