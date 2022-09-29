الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسأكدت الباحثة المتخصصة في مجال السياحة بالمملكة نورة اليوسف، أن مناطق ومدن المملكة عبارة عن متاحف مفتوحة، تحتاج لتفعيل المجال السياحي، وتسليط الضوء على مواقع المملكة التراثية، موضحة أن الثقافة بالمملكة حافلة بالتنوع من نقوش وتضاريس وأزياء وأطعمة ومواقع جغرافية، تمنح من يزورها تجربة ثقافية ومعرفية واستكشافية .جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقامه صالون أفق الثقافي بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض ، حيث تحدثت فيه عن: "السياحة ودورها في المعرفة والاستكشاف" وأدارته أفنان الخضر .وأبرزت اليوسف الآثار الناجمة عن تحريك الفعل السياحي داخليا ، لافتة إلى أن المملكة تتسم بتنوع مناطقها، وهي ممتدة على مساحة كبيرة أشبه بقارة مترامية الأطراف .وروت تجربتها في مجال السياحة والسفر وما تكتنزه مناطق المملكة من أماكن تراثية وتاريخية ووجهات سياحية متعددة.// انتهى //19:42ت م0163