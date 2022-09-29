القاهرة 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسبدأت اليوم بجامعة الدول العربية اجتماعات الجمعية العمومية لدور الانعقاد السابع 2022-2026 لمجلس سيدات الأعمال العرب برئاسة الشيخة حصة سعد العبدالله الصباح، ومشاركة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وعضوات المجلس من الدول العربية.وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية: إن احتضان الجامعة العربية لهذا الاجتماع يعكس حرصها على بناء شراكات ناجحة مع مؤسسات المجتمع المدني وإيمانها بدور المرأة العربية في دعم مسار التكامل الاقتصادي العربي في مجالات عدة، خاصة الاستثمار وريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة.وجدد أبو الغيط التأكيد أن مجلس سيدات الأعمال العرب هو جزء لا يتجزأ من منظومة مؤسسات المجتمع المدني الاقتصادي العربي.من جانبه، ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال كلمته الدور المحوري للمرأة العربية في ميادين الحياة كافة بوصفها شريكاً أساسياً، فضلاً عن دورها الريادي في الشأن العام العربي على النحو الذي يجسده مجلس سيدات الأعمال العرب.وعد شكري المجلس منصة فريدة لتبادل التجارب والخبرات لسيدات الأعمال في الدول العربية بما يؤدي للاستفادة من الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص العربي، خاصة النساء العربيات؛ من أجل تعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات الكبرى.وضم مجلس إدارة مجلس سيدات الأعمال العرب في عضويته الأستاذة سميحة أحمد القصيبي والأستاذة مضاوي عبدالله الحسون.// انتهى //19:44ت م0164