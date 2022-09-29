الجزائر 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واساستقبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشاف، الذي ترأس الوفد الروسي في الدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية، التي اختتمت أعمالها أمس بالجزائر.وأشاد الجانبان بنتائج الدورة، حيث أكد الوزير لعمامرة أن النجاح الذي حققته هذه الدورة يعكس الإرادة القوية للقيادة العليا للبلدين في الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وروسيا إلى مستوى الإمكانات الهائلة للبلدين، كما تعد محطة مهمة للتحضير للاستحقاقات الثنائية المهمة المرتقبة.من جانبه، صرح الوزير الروسي بأن بلاده تثمن الطابع الإستراتيجي لعلاقاتها بالجزائر وحرصها على تعزيزها في المجالات كافة، وعن التزام بلاده بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي كللت أشغال الدورة العاشرة للجنة المختلطة الجزائرية - الروسية.// انتهى //19:47ت م0165