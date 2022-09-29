الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف - اليوم - بسفير نيوزيلندا لدى المملكة بارني رايلي، وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.وناقش اللقاء عدداً من الموضوعات أبرزها، استعراض العلاقات الخليجية – النيوزيلندية وسبل تعزيزها في المجالات المشتركة كافة، إضافة لمناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وأكد معالي الأمين العام أهمية استكمال مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة، مبيناً أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين مجلس التعاون ونيوزيلندا، بما يخدم المصالح المشتركة.// انتهى //20:36ت م0175