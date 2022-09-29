طرابلس 3 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسأحبط حرس الحدود الليبي محاولة هجرة غير شرعية انطلاقاً من سواحل مدينة سرت في اتجاه السواحل الأوروبية، أوقف على إثرها 44 مهاجراً غير شرعي.وأضاف أنه تم إيقاف المهاجرين غير الشرعيين الذين يحملون جنسيات عربية وأفريقية مختلفة، بعد أن انقلب مركبهم في عرض البحر، مشيراً إلى إحالة الموقوفين على الجهات الأمنية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.//انتهى//20:51ت م0178