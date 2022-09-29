الرياض 3 ربيع الأول 1444ه واسشارك المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في معرض الرياض الدولي 2022م، وذلك في جناح خصص لتوعية وتعريف منسوبي ومنسوبات الجهات الحكومية والأفراد بالخدمات التي يقدمها في مجال حفظ وأرشفة الوثائق والقرارات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية سواءً القديمة أو الحديثة، بالإضافة إلى عرض الكتب والمجلات المتخصصة في جمع وترميم الوثائق النادرة، وآلية التعامل معها.وأبرز المركز خلال مشاركته بالمعرض كتاب "ترميم الوثائق والمخطوطات وسبل المحافظة عليها" من تأليف الدكتور عبداللطيف حسن أفندي، كما قدم ترجمة سلسلة أدلة الأرشيفات العامة (1) "إدارة الاستمرارية الرقمية"، وذلك للتوعية عمل الوثائق والمحفوظات الرقمية، وكذلك عرض مجلة "دراسة الوثائق" التي يصدرها المركز ، لتوزيعها على زوار المعرض للتوعية بأهمية المحافظة على الوثائق والمخطوطات.//انتهى//20:52ت م0179