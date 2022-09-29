مقديشو 3 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسوقع الصومال والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية تنموية بقيمة 86.7 مليون دولار أمريكي.وأفاد بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة الصومالية أن الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد والاستقرار الأمني، كما تعزز رحلة البلاد نحو الانتعاش الاقتصادي.ووقع الاتفاقية عن الحكومة الصومالية وزير المالية علمي محمود نور ووزير التخطيط محمود بيني بيني، فيما وقعها عن الحكومة الأمريكية سفيرها لدى الصومال لاري أندريه.//انتهى//21:00ت م0180