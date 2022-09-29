الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تنطلق بعد غدٍ فعاليات برنامج رياضة المشي لكبار السن بالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن، والذي تنظمه إمارة منطقة الرياض ممثلة بأمانة مجلس المنطقة واللجنة النسائية للتنمية المجتمعية ولجنة شؤون الأسرة بمنطقة الرياض .ويهدف البرنامج إلى تنشيط الحياة الصحية لكبار السن ممن لديهم القدرة على ممارسة المشي، وستقام الفعالية في شمال طريق الأمير تركي الأول مع تقاطع طريق الملك سلمان، حيث حددت مسافة السباق 700 متر يشمل الجنسين (ذكورا وإناثا).يشار إلى أن هذا المشروع يأتي للتذكير بأهمية رياضة المشي لهذه الفئة الغالية وتشجيعهم والاهتمام بصحتهم، وتفعيل دورهم الاجتماعي .// انتهى //21:21ت م0185