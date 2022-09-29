الرباط 3 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسقررت الحكومة المغربية اليوم تمديد فترة سريان حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي يمتد من 30 سبتمبر الجاري إلى غاية 31 أكتوبر المقبل، في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي جائحة كورونا ومتحوراته.ويمنح مرسوم حالة الطوارئ صلاحيات واسعة لولاة الأقاليم لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام على الصعيد المحلي، سواءً كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي.//انتهى//21:30ت م0186