مكسيكو سيتي 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، بمعالي وزيرة الاتصال والثقافة والفنون والسياحة في جمهورية بوركينا فاسو فاليري كابوري، وذلك خلال حضور سموه مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (الموندياكلت) 2022 الذي تستضيفه الولايات المتحدة المكسيكية.وجرى خلال الاجتماع بحث فرص التعاون الثقافي في مجالات الحرف والفنون الشعبية، وبرامج الإقامات الفنية، والندوات والفعاليات التي تستهدف بناء القدرات والتعريف بثقافتي البلدين.حضر الاجتماع من الجانب السعودي كل المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، و وكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان .// انتهى //21:49ت م0193