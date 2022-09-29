الطائف 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسنظم نادي سباقات الخيل اليوم حفله الـ 43 ضمن سباقات موسم الطائف 2022 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية وسط حضور جماهيري كبير، حيث تضمن الحفل ثمانية أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الثمانية على النحو التالي : الشوط الأول على مسافة 1200م فاز به الجواد العلا ابن الفحل TAPWRIT، للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريبات عبدالله مشرف بقيادة الخيال عبدالله العوفي، الشوط الثاني على مسافة 1200م فاز به الجواد مون شوكس ابن الفحل PIVOTAL، للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريبات عبدالله مشرف بقيادة الخيال عبدالله العضيب، الشوط الثالث على مسافة 1200م فاز به الجواد يشكر ابن الفحل فروزن بور، للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريبات عبدالله مشرف بقيادة الخيال محمد سعيد، الشوط الرابع على مسافة 1400م فازت به الفرس متركزة ابنة الفحل علم، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتدريبات أحمد محمود بقيادة الخيال عبدالله الفيروز، الشوط الخامس على مسافة 1400م فاز به الجواد متشمخ ابن الفحل MUTHEEB، للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريبات عبدالله مشرف بقيادة الخيال نواف المضياني، الشوط السادس على مسافة 1400م فازت به الفرس ناشئه ابنة الفحل كازينو هوست، لخالد الفرماوي، وتدريبات خالد الفرماوي بقيادة الخيال أصيل السرحاني، الشوط السابع على مسافة 2000م فاز به الجواد عطي الله الخالدية ابن الفحل ليث الخالدية، لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وتدريبات سعد مطلق بقيادة الخيال تركي العوفي، الشوط الثامن على مسافة 2000م فاز به الجواد إيقلز فلايت ابن الفحل GLENEAGLES، للأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، وتدريبات فيصل المنديل بقيادة الخيال أليكسس مورينو.// انتهى //22:00ت م0195