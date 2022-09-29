ليما 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسقدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البيرو الدكتور حسن بن محمد الأنصاري، أوراق اعتماده، اليوم، لفخامة الرئيس خوسيه بيدرو كاستيو، رئيس جمهورية البيرو.ونقل السفير الأنصاري خلال تسليم أوراق الاعتماد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته، وتمنياتهما لشعب البيرو المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //22:01ت م0196